Velsertunnel half januari weer open

Tenzij eventueel winterweer de afrondende werkzaamheden in de weg zit, kunnen weggebruikers op die dag vanaf 05.00 uur in de ochtendspits weer van de verbinding gebruikmaken.

De tunnel tussen Beverwijk en Velsen is al sinds half april dicht. In die periode is de tunnel van binnen compleet gemoderniseerd. De in 1957 gebouwde verbinding is de oudste snelwegtunnel van Nederland.

Er is onder meer een nieuw ventilatiesysteem aangelegd. Ook is voorzien in nieuwe vluchtwegen en een moderne digitale besturing. Daarnaast is de doorrijhoogte van de tunnel met 12 centimeter verhoogd.

Van alle tunnels in Nederland moest de Velsertunnel vorig jaar het vaakst dicht omdat er een te hoge vrachtwagen probeerde in te rijden. Dat bleek uit een deze week uitgebracht overzicht van Rijkswaterstaat. Vorig jaar was het daar 8677 keer raak. In de top vijf staan verder: Coentunnel, Drechttunnel, Zeeburgertunnel en Swalmentunnel.