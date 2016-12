Asielzoeker mag hoger beroep asielaanvraag in Nederland afwachten

In de uitspraak gaat de rechter voor het eerst in op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 5 juli.

Volgens dat arrest kon een asielzoeker zich ook rechtstreeks wenden tot het Europese Hof zonder eerst hoger beroep in te stellen bij de Raad van State. Daardoor bestaat het risico dat de raad haar taak niet meer goed kan vervullen omdat zij, als hoogste algemene bestuursrechter in Nederland, gepasseerd wordt.

De Raad van State gaat daarom meer dan voorheen bepalen dat een vreemdeling niet wordt uitgezet voordat over het door hem ingestelde hoger beroep is beslist. Ook als nog geen concrete datum bekend is waarop de vreemdeling zal worden uitgezet.

Vluchtelingenwerk Nederland stelt dat door deze uitspraak asielzoekers vooral eerder duidelijkheid krijgen of zij het hoger beroep in Nederland mogen afwachten. Voorheen kon dit pas wanneer er een concrete uitzetdatum in zicht was.

''De uitspraak betekent niet dat asielzoekers langer in Nederland kunnen blijven. Hoger beroep aantekenen zorgt er ook niet voor dat je automatisch in Nederland mag blijven", stelt woordvoerder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. ''De aanvraag tot uitstel van uitzetting wordt nog steeds eerst beoordeeld. Alleen als je goede kans hebt op een positieve beslissing mag je in Nederland blijven."

