VVD noemt afschaffen Zwarte Piet door RTL 'domme zet'

"Ik vind dit een hele domme zet", stelt Zijlstra. "Want Zwarte Piet hoort bij een kinderfeest. Een feest van Sinterklaas én Zwarte Piet. En op deze manier zorgen we ervoor dat dat kinderfeest gaat verdwijnen."

Dit zou de VVD een "hele slechte zaak" vinden, beklemtoont de fractieleider. "Gun kinderen hun kinderfeest. En laat Zwarte Piet voortbestaan."

Ook PVV-leider Geert Wilders heeft er ook geen goed woord voor over. ''Laf laf laf. Zwarte Piet is zwart en moet zwart blijven'', aldus Wilders.

Premier Mark Rutte stelde vorige jaar dat de politiek zich ver van het debat over Zwarte Piet zou moeten houden. "Hoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volkstraditie eruit ziet. Dat lijkt me echt iets voor het volk en niet voor de politiek", beklemtoonde de VVD-premier toen naar aanleiding van het VN-rapport over de Hollandse traditie.

Complimenten

Eerder op de dag prees minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken RTL voor de beslissing. "Complimenten aan RTL, tijd voor verandering", liet de vicepremier weten.

Ook andere partijen zijn zeer te spreken over het afschaffen van Zwarte Piet op de commerciële zenders.

SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel is het met Asscher eens. "Moedig! De publieke omroep kan nu niet achterblijven". Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een dappere stap. "Sinterklaasfeest moet een feest van ons allemaal zijn", aldus Klaver.

Gesprekken

Het besluit is genomen door de directie van RTL na de vele gesprekken die zijn gevoerd met zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet.

De schoorsteenpiet, die bij RTL vanaf nu gewoon Piet heet, heeft zwarte vegen op zijn gezicht omdat hij door de schoorsteen komt. De laatste jaren is door de discussie over Zwarte Piet vooral verdeeldheid en onduidelijkheid ontstaan, aldus een verklaring van RTL.

Discriminerend

"Voor een deel van Nederland is het beeld van Zwarte Piet discriminerend, terwijl anderen vinden dat Zwarte Piet een onlosmakelijk deel van de traditie is", aldus een verklaring. "RTL heeft begrip voor beide standpunten, maar vindt ook dat het in deze discussie niet zou moeten gaan over gelijk, maar over begrip hebben voor elkaar."

De kritiek op Zwarte Piet groeide het afgelopen jaar. Zo lieten onder meer de VN en de Kinderombudsman in een verklaring weten dat de rol van Piet in het Sinterklaasfeest beter aangepast zou kunnen worden.

Sinterklaasjournaal

De NTR, producent van het Sinterklaasjournaal (vanaf 9 november te zien), doet nog geen uitspraken over het uiterlijk van Zwarte Piet.

Dit jaar vertrok een aantal oudgedienden bij het programma, omdat ze zich niet meer konden vinden in de manier waarop het programma omgaat met Zwarte Piet. Zo stapten Erik van Muiswinkel en Dolores Leeuwin op.