Metershoog kunstwerk over reformatie onthuld in Goes

Het heet Hoop en is gemaakt door een kunstenaarscollectief uit Roemenië onder leiding van Liviu Mocan.

Ze hebben dat gedaan in opdracht van het Calvijn College en het Pontes Goese Lyceum. In het kunstwerk van hout en ijzer zijn ladders verwerkt, die mensen moeten helpen om voorbij een barrière te komen. "Je moet ergens boven uitkomen wil je verder kunnen zien, dromen of nadenken over je bestemming."

Centrale rol

Het kunstwerk speelt een centrale rol in het project Destination dat in het kader van de herdenking van 500 jaar reformatie plaatsvindt.

Leerlingen van het reformatorische Calvijn College en het openbare Pontes Goese Lyceum gaan met elkaar in gesprek over wat er nog is merken van de reformatie.

Ze vragen zich dit eerst op hun eigen school af in vakken als Nederlands, geschiedenis, levensbeschouwing, godsdienst en maatschappijleer.

Workshops

Tijdens de lessen beeldende vorming maken ze een kunstwerk aan de hand van het thema. Van dinsdag 26 september tot en met vrijdag 6 oktober zijn deze te zien, samen met sculpturen van de Roemenen en regionale kunstenaars, in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

Kunstenaars Liviu Mocan, Liesbeth Labeur en Leendert Houtekamer geven tijdens deze periode workshops aan kinderen van beide scholen.