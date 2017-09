Negeren rijverbod komt man uit Hansweert duur te staan

De Hansweertenaar is dinsdagavond aanhouden op verdenking van rijden onder invloed. Op het politiebureau in Kruiningen moest hij een blaastest afleggen. Daaruit bleek dat hij bijna 5,5 keer te veel alcohol in zijn bloed had.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en de man kreeg een rijverbod opgelegd. In plaats van zich hieraan te houden stapte de man weer in zijn auto en reed naar huis. Daar wachtten opgeroepen agenten hem op en namen hem mee naar het politiebureau in Goes.

Over deze zaak is direct contact opgenomen met de officier van justitie. Die heeft via de snelrechtprocedure onmiddellijk een beslissing genomen. De verdachte kreeg een rijontzegging van twee jaar opgelegd. Daarnaast wordt hij twee weken in hechtenis genomen en moet hij een boete betalen van 2.500 euro.