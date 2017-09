René Verhulst was 'beste burgemeester voor Goes'

De burgemeester vertrekt naar de gemeente Ede. "Ik ga ervan uit dat je ook daar een ambassadeur van Zeeland blijft", voegde Polman toe. Dat doet hij, beloofde Verhulst in zijn toespraak in de Grote of Maria Magdalenakerk. "Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw."

Verhulst zei het ontzettend naar zijn te hebben gehad in Goes en prees de houding van de inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden en hun wil om er samen iets moois van te maken.

Na de gemeenteraadsvergadering, waarin er ook toespraken waren van wethouder Derk Alssema, collega-burgemeester Jan-Frans Mulder uit Hulst en raadslid Dick van de Merwe, volgde een afscheidsreceptie.

Gedenksteen

Burgemeester René Verhulst heeft donderdag ook een gedenksteen gekregen bij de Stenen Brug, zijn favoriete plek in Goes.

Het gebaar ontroerde hem zichtbaar. "Dit is heel mooi, omdat het blijvend is", zei Verhulst, die meerdere malen heeft gezegd dat hij veel moeite heeft met het afscheid van Goes.

Bij de onthulling waren de wethouders Derk Alssema en André van der Reest en gemeentesecretaris Hans Schild aanwezig. Verhulst is zeven jaar geleden zelf met het idee gekomen om op bepaalde plaatsen met veel historie in Goes gedenkstenen te plaatsen.