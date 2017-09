Roompot verhuist hoofdkantoor naar Goes

Daar was geen ruimte meer om te groeien, zei Roompot-directeur Jurgen van Cutsem donderdag bij de bekendmaking. "We waren ook echt op zoek naar een zichtlocatie. Hier zit je aan de A58, waar alle toeristen Zeeland binnenrijden."

Bovendien denkt ze dat kandidaten voor banen in alle segmenten eerder zijn geneigd naar Goes te reizen dan ‘het half uurtje extra’ naar Kamperland.

Werkgelegenheid

Het bedrijf voegt alles samen in Goes, ook de twee panden die in Middelburg aan de Grenadierweg staan. In Kamperland werken ruim 200 mensen, in Middelburg nog eens zo’n 100.

Er komen in totaal tussen de 400 en 450 mensen te werken in Goes. Het bedrijf hoopt in mei 2019 de deuren van het nieuwe hoofdkantoor te openen.