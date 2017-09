Vertrekkend burgemeester René Verhulst krijgt gedenksteen als afscheid

Het gebaar ontroerde hem zichtbaar. "Dit is heel mooi, omdat het blijvend is", zei Verhulst, die meerdere malen heeft gezegd dat hij veel moeite heeft met het afscheid van Goes.

Bij de onthulling waren de wethouders Derk Alssema en André van der Reest en gemeentesecretaris Hans Schild aanwezig.

Verhulst is zeven jaar geleden zelf met het idee gekomen om op bepaalde plaatsen met veel historie in Goes gedenkstenen te plaatsen. Er zijn er de afgelopen jaren vijf geplaatst, onder meer voor zeshonderd jaar kermis, voor Belgische vluchtelingen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en voor de verdwenen Doopsgezinde Kerk in de Korte Kerkstraat.

Afscheid

Burgemeester Verhulst neemt donderdag afscheid van Goes. Hij vertrekt naar de Gelderse gemeente Ede. De buitengewone raadsvergadering begint om 14.30 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De receptie begint een uurtje later.