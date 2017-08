Eerste paal nieuwe Gamma op Goese Poort

Op het terrein naast de rotonde Tiendenplein komt volgens directeur Teus-Jan van Dieren van Esselink BV 'de grootste bouwmarkt van Zeeland'.

De deuren gaan waarschijnlijk in februari volgend jaar open. Over de invulling van het terrein is jaren gesproken.

Overeenkomst

Van Dieren tekende samen met de heer Gé, die er een groot restaurant wil bouwen, al in 2010 de koopovereenkomst voor het terrein.

Daarna is er lang onderhandeld over de toegangsweg. Pas in 2016 was er duidelijkheid over de aanleg en financiering van de vijfde aftakking op het Tiendenplein naar de bouwmarkt. De ondernemers dragen bij aan de aanleg van de afslag op de rotonde.

Eerste paal

Wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes sloeg woensdag de eerste paal. Hij kreeg hulp van Van Dieren en van oud-wethouder en huidig gedeputeerde Jo-Annes de Bat, die volgens Van Dieren in 2014 zorgde voor een doorbraak in het toen al langlopende dossier.

De nieuwe bouwmarkt wordt duurzaam gebouwd. Er komt geen gasaansluiting, maar wel een koude-warmte-opslag, zonnepanelen en goede isolatie.