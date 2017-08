Noord-Koreaanse kunst in Goes trekt zesduizend bezoekers

Ferdinand van Keeken en Paula Bakker waren speciaal voor de expositie uit hun woonplaatsen Apeldoorn en Hazerswoude Rijndijk naar Goes gekomen. Het tweetal kreeg een catalogus van Noord-Koreaanse schilderijen.

De kunstwerken die getoond worden, zijn afkomstig uit de collectie van verzamelaar Ronald de Groen. Hij heeft zijn verzameling opgezet in samenwerking met Willem van der Bijl, die als postzegelhandelaar een officieel kantoor had in hoofdstad Pyongyang, zodat hij legaal zaken kon doen.

Het tweetal kreeg de schilderijen in bezit via een Noord-Koreaans tussenpersoon. De Groen, die Van der Bijl inmiddels heeft uitgekocht, heeft een verzameling van zo'n 3.500 werken, die allemaal zijn gemaakt in opdracht van de staat.

Propaganda

"Het is propaganda verpakt als kunst", zegt de gemeente Goes, die de tentoonstelling organiseert in het kader van het themajaar Goes-Azië. "De expositie heeft een niet mis te verstaan politiek karakter. De kunst is bedoeld om de Noord-Koreanen te laten zien hoe goed zij het hebben in hun land dat is omgeven door een vijandige buitenwereld."

De schilderijen hebben thema's als het gezin, landbouw en industrie, oorlog en confrontatie met vijanden zoals de Verenigde Staten en Japan. De getoonde schilderwerken zijn gemaakt in de periode tussen 1960 en 2000.

De tentoonstelling is te zien in de Grote of Maria Magdalenakerk. Hij is op 12 augustus geopend. De toegang is gratis. De kerk is elke dag open van 13.00 uur tot 17.00 uur.