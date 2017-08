Borsele gaat ontlastputjes weggeven

Als zij deze aan de onderkant van de regenpijp plaatsen, net boven de grond, is de kans op een overstroming in huis veel minder groot dan zonder. "Beter het water op de straat, dan op het laminaat", is het motto van wethouder Kees Weststrate.

Inwoners hebben door de almaar hevigere regenbuien steeds vaker wateroverlast.

Luchtbellen

Als het hard regent, kunnen er luchtbellen ontstaan in het riool. Het regenwater kan dan niet weg en zoekt een weg naar buiten. Vaak komt het dan via de toiletpot of gootsteen weer naar boven in huis met alle gevolgen van dien.

Met een ontlastputje wordt dat voorkomen. "Het is een hele simpele manier om veel ellende te voorkomen. Zo’n putje kost vijf euro, als je waterschade hebt, ben je al snel 5000 euro kwijt. Waarom zou je het dan niet doen?"

Uitkomst

Weststrate denkt dat het ontlastputje vooral een uitkomst is voor eigenaren van oude huizen. De wethouder benadrukt dat ook minder stenen in de tuin kunnen helpen bij het voorkomen van overlast.

Borsele is de eerste gemeente in Zeeland die het gebruik van de ontlastputjes gaat stimuleren. "We kunnen bepaalde zaken verbieden als gemeente, maar ik doe het liever zo. Door een simpele handeling kun je veel ellende voorkomen."

Inwoners kunnen ontlastputjes bestellen via de website van de gemeente Borsele.