Parcours Zeeuwse Obstaclerun ook door Goese stadshaven

Zaterdag 2 september vindt het eerste lustrum van het evenement voor Stichting Jayden plaats. Tot nu toe hebben bijna 290 deelnemers zich ingeschreven, waaronder vijftien kinderen.

Volwassenen en jongens en meisjes kunnen zich zaterdag nog inschrijven bij Fitland XL aan het Geldeloozepad in Goes, waar ook de start en finish zijn.

"Het is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar en mensen kunnen zich nog steeds inschrijven. Op de kidsrun hebben we zeker nog plaats", zegt Sabine Maas van Stichting Jayden.

Stadshaven

Deelnemers krijgen zaterdag vertrouwde en nieuwe obstakels voor hun kiezen. Bijzonder is dat ze voor het eerst ook in de stadshaven van Goes komen. Daarnaast is er bij de brug bij de Praxis weer een oversteek en moet het kanaal verderop ook nog een keer worden doorkruist.

De Zeeuwse Obstaclerun begint zaterdag om 13.30 uur. De deelnemers gaan in groepen weg. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen neuroblastoom kinderkanker. Vorig jaar haalden de deelnemers 8.215 euro op voor het goede doel.