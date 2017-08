Politie zoekt eigenaar gereedschapskist na inbraak Zierikzee

De vier dieven zitten vast sinds hun arrestatie op maandagmorgen.

Tijdens het onderzoek heeft de politie een gereedschapskist gevonden, die niet is van de eigenaar van de auto die aangifte heeft gedaan van de poging tot diefstal. Volgens de politie kan de kist daarom afkomstig zijn van een andere inbraak, in Zierikzee of elders in Zeeland.

Achtervolging

De eigenaar of mensen die de gereedschapskist herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.

De politie heeft in de nacht van maandag op zondag twee mannen uit Melissant van 25 en 44 jaar, een man uit Tiel van 48 jaar en een vrouw van 30 jaar uit Rotterdam opgepakt.

Zij hadden kort daarvoor in de Mastgatstraat in Zierikzee een bestelbus proberen open te breken. Het viertal probeerde te ontkomen aan de politie. Tijdens de achtervolging werden snelheden van 180 kilometer per uur gehaald.