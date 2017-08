Delen A58 komende weken regelmatig afgesloten

Bijna alle werkzaamheden vinden 's nachts plaats, maar delen van de snelweg gaan ook een paar weekenden dicht.

In de omgeving van Goes is er veel te doen in verband met de nieuwe afslag op de A58 naar de Nansenbaan. In het weekend van vrijdag 29 september (20.00 uur) tot en met maandag 2 oktober (6.00 uur) zijn de op- en afritten van en naar Goes (De Poel) en ‘s-Gravenpolder afgesloten.

De afrit naar Goes-Zuid vanuit de richting Bergen op Zoom is dan wel open.

Maximumsnelheid

Tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand moet het verkeer over één rijbaan. Er geldt dan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Van vrijdag 13 oktober (20.00 uur) tot en met maandag 16 oktober (6.00 uur) zijn dezelfde afslagen dicht, maar dan is alleen de afrit Goes-Zuid vanuit de richting Middelburg open. Ook in dit tweede weekend is er in beide richtingen één rijbaan beschikbaar tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand.

Van vrijdag 20 oktober (20.00 uur) tot en met maandag 23 oktober (6.00 uur) zijn opnieuw dezelfde afritten dicht en is ook alleen de afrit naar Goes-Zuid vanuit Middelburg geopend.

Sloedam

Naast alle werkzaamheden ten bate van de nieuwe afslag naar Goes doet Rijkswaterstaat de komende maanden meer. Zo begint de organisatie maandag met het herinrichten van de voormalige verzorgingsplaats Sloedam bij Arnemuiden.

Vrijdag 8 september (vanaf 21.00 uur) gaat de A58 tussen 's-Gravenpolder en Rilland dicht in de richting van Bergen op Zoom (tot zaterdag 9 september 9.00 uur) en tussen Yerseke en Rilland (tot maandag 11 september 6.00 uur) in de richting van Bergen op Zoom dicht.

Het wegverkeer moet omrijden via de N289. De vertraging kan oplopen tot meer dan een half uur. Dat is ook het geval in het weekend erna. Ook dan is de A58 tussen Yerseke en Rilland het hele weekend afgesloten.

Markiezaat

De A58 tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat in de richting van Noord-Brabant is tussen maandag 25 september en vrijdag 29 september vier nachten van 21.00 uur tot 6.00 uur dicht. Ook dan moeten weggebruikers omrijden via de N289.

De Vlaketunnel gaat ook nog drie nachten dicht in beide richtingen van maandag 2 oktober tot en met donderdag 5 oktober. De tunnelbaan in de richting van Bergen op Zoom is bovendien nog drie nachten dicht van maandag 9 oktober tot en met donderdag 12 oktober.

Slechts één nacht afgesloten is de afrit naar Middelburg-Centrum. Mensen die daar naartoe moeten in de nacht van donderdag 5 oktober op vrijdag 6 oktober moeten doorrijden naar de volgende afrit en terugkeren.