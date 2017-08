Kinderen nemen binnenstad van Goes weer over

Daarna zijn er de hele dag activiteiten.

Benthe de Poeijer is de nieuwe kinderburgemeester. Zij kreeg in het voorjaar de meeste stemmen tijdens de campagne. De 10-jarige leerlinge van basisschool ‘t Noorderlicht in Goes neemt de plaats in van Anouk Scholten.

Benthe krijgt gezelschap van twee wethouders: Ties Huige en Neomie Fortuin. Ook zij worden zaterdagochtend door wethouder Derk Alssema geïnstalleerd in de trouwzaal van het stadhuis op de Markt.

Op stap

Het nieuwe kindercollege gaat na de plechtigheid op stap in het centrum. Ze bezoeken alle activiteiten van Goes Kinderstad.

Bezoekers vanaf 9.00 uur terecht rondom de Stenen Brug. In het park is een vrijmarkt waar kinderen hun spulletjes mogen verkopen. Op de Grote Markt staat een reuzenrad.

Het spektakelplein is altijd populair. Ook dit jaar kunnen jongens en meiden zich op de Dam weer uitleven op het quadparkoers of in de leer bij één van de brandweermannen of van het Goese korps. Op het plein achter de Hema staat ook een pop up-kinderboerderij.

Skatebaan

Kinderen die graag actief bezig zijn kunnen ook naar het Bleekveld waar ze kunnen voetballen, tennissen en judoën. Op het sportplein staat verder weer een grote skatebaan.

Er zijn ook nog themapleinen op de Oude Vismarkt, in de Singelstraat en op het Kolveniershof. Daarnaast is er ook een programma in de binnenstad.