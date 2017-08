Overzicht: Kapelle maakt zich op voor jaarlijks dorpsfeest

Het dorp staat twee dagen op zijn kop.

Morgen is het zwaartepunt van de festiviteiten. Dan is er een grote braderie in het hele dorp, kunnen kinderen hun spulletjes slijten op de vrijmarkt of genieten in de kermisattracties, geeft showkorps Jonge Kracht demonstraties en staan er artiesten op het podium op het Kerkplein.

De bekendste naam dit jaar is volkszanger Frans Duijts. DJ's The Darkraver en Sandstorm zijn ook artiesten die bij mensen een belletje zullen doen rinkelen.

Afgesloten

Het feest gaat zowel vrijdagavond als zaterdagavond tot in de late uurtjes door. De organisatie is in handen van de Stichting Kapelle Promotion.

In het kader van de Kapelse Dag zijn tal van straten in het dorpscentrum afgesloten. De gemeente verwacht dat zondagmorgen alles is opgeruimd en alle straten weer toegankelijk zijn.