Er zijn, voorzover bekend, geen personen gewond geraakt.

De politie denkt dat de bestuurder van de auto, vermoedelijk een Peugot Partner, met zijn achterkant tegen de woning in de Hoofdstraat is gereden. Hierdoor is een scheur in de gevel ontstaan.

De bestuurder is hierna weggereden in de richting van De Kinker. De politie is op zoek naar deze persoon.