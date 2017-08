Marga Vermue benoemd tot burgemeester van Sluis

De geboren en getogen Zeeuwse komt uit het Brabantse Craenendonck. Daar was ze vijf jaar burgemeester.

Ze begint op 6 oktober aan haar baan in de Zeeuws-Vlaamse gemeente, na een buitengewone raadsvergadering in het Belfort in Sluis.

Borsele

Voor ze naar Craenendonck vertrok was Vermue tien jaar lang wethouder in de gemeente Borsele en daarvoor werkte ze onder meer bij het ministerie van Economische Zaken en als juridisch adviseur bij een accountantskantoor. Ook was ze jarenlang gemeenteraadslid voor het CDA in Borsele.

Peter Cammaert is momenteel waarnemend burgemeester in de gemeente Sluis. Als Vermue begint, stopt hij.