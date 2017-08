Website voor onderzoek uien gelanceerd in Colijnsplaat

Bedoeling is dat ook in de toekomst alle informatie over het onderzoek op de site komt te staan.

Met Uireka willen de boeren, verwerkers en handelaren in uien de kwaliteit van het product verbeteren. Er is een bedrag van twee miljoen euro voor het onderzoeksprogramma beschikbaar.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat lanceerde de site op de ochtend aan het begin van de landelijke uiendag. Hij benadrukte dan samenwerken belangrijk is. "Om in Brussel het beleid te kunnen beïnvloeden is het van belang om alles programmatisch proactief aan te pakken."

Export

Het eerste product dat het heeft opgeleverd is een vernieuwde rassenlijst zaaiuien. Deze werd in Colijnsplaat aan vertegenwoordiger van de uiensector Gijsbrecht Gunter overhandigd.

De uiensector is belangrijk voor Nederland en Zeeland in het algemeen. Afgelopen seizoen werd 1,1 miljoen ton geproduceerd. 90 procent gaat naar het buitenland. Het is de meest geëxporteerde soort groenten en fruit.

De meeste Nederlandse uien worden in Zeeland en Flevoland gekweekt.