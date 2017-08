Negenhonderd bezoekers voor première E-Njen in Goes

Onder de bezoekers waren het voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, commissaris van de koning Han Polman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Aan het ongeveer drie uur durende openluchtspektakel in het kader van het themajaar Goes-Azië doen meer dan tweehonderd acteurs, dansers en sporters uit de gemeente Goes en omgeving mee.

Vijf locaties

Het verhaal speelt zich af op vijf locaties in recreatiegebied De Hollandsche Hoeve. De toeschouwers gaan mee op reis met zes gezanten van de keizer Lo Yang. In tweetallen zoeken zij, beschermd door drie draken, drie heilige voorwerpen in verre windstreken, omdat anders het Jaar van de Gans niet kan beginnen en er chaos in het keizerrijk Kerajaan Angsa ontstaat.

De gezanten komen tijdens hun zoektocht naar de zogenoemde poesaka's in de sawa, in een textieltheater en scheepswerf en in een Wajang-tempel.

De finale vindt plaats aan de rand van het water, bij het kanaal van Dermaga Kayu. Daar komen alle acteurs, zangers, dansers en sporters bij elkaar en zijn er nog een paar spectaculaire verrassingen.

Combinatie

Zoals alle eerdere spektakels is het een combinatie van theater, zang, dans en acrobatiek. "We willen met E-Njen Azië tot leven wekken", zegt regisseur Koen Schyvens, die de leiding over het professionele team dat de acteurs begeleidt. Hij noemt het stuk 'deels sprookjesachtig, anderzijds hedendaags'.

Er zijn tot en met zondag nog zes voorstellingen, maar ze zijn vrijwel allemaal uitverkocht. E-Njen is het hoogtepunt van het themajaar Goes-Azië. De gemeente staat het hele jaar in het teken van het continent.