Verhulst heeft moeite met afscheid van Goes

"Niemand hoeft medelijden met me te hebben, want ik heb het zelf gedaan", zegt hij. "Maar ik zie er als een berg tegenop. Ik neem afscheid van een gemeenschap. Sinds het bekend is dat ik naar Ede ga, word ik op straat door iedereen aangesproken. Zelfs mensen die ik niet ken, zeggen dat ze me overal zagen. Ik had niet verwacht dat het zo intensief zou zijn."

Hij laat Goes met pijn in zijn hart achter. "Ik heb het hier nog steeds ontzettend naar mijn zin. Voor een gemeente met 20.000 mensen meer wilde ik niet vertrekken. Ede was de eerste brief die ik schreef. Het heeft meer dan 100.000 inwoners. Daar zijn er maar zo'n dertig van in Nederland."

Sinds de voordracht in juni is Verhulst met zijn vrouw Desiree Meulemans al een paar keer in Ede geweest. Ze hebben een huis gevonden. "Naast het werk ben je met een hoop praktische zaken bezig", lacht Verhulst. "Elke avond pakken we iets in, soms breng ik wat naar de stort en dan ben je weer iets aan het zoeken voor het nieuwe huis. Even rustig zitten is er op het moment niet bij."

Spijt

Hij heeft de afgelopen zeven jaar geen moment spijt gehad van zijn keuze om in 2010 om te solliciteren naar het burgemeesterschap in Goes. "Ik ben nooit ergens met tegenzin naartoe gegaan. Soms vond ik dat iets sneller kon of dat ik erg lang op iets moest wachten, maar er is overal wat. Ik ben nu eenmaal ongeduldig."

Hoewel hij met een goed gevoel terugdenkt aan Goes waren er de afgelopen zeven jaar genoeg moeilijke momenten. Zo moest hij in mei bekend maken dat een medewerker van de schuldhulpverlening voor tonnen had gefraudeerd en maakte Verhulst grote branden mee van de Betho, het Nijverheidscentrum, d’Anvers en bij de Gebr. Weststrate.

Ook baalt hij oprecht als bedrijven het niet redden. Onlangs moest bakkerij Rochad in de Voorstad nog de deuren sluiten. "Ik heb de zaak met Derk Alssema geopend. Dan vind ik het oprecht triest als zoiets gebeurt, als mensen zonder werk zitten. Daar denk ik ‘s avonds nogal eens over na."

Afscheidsreceptie

Verhulst neemt donderdag 31 augustus afscheid van Goes tijdens een buitengewone raadsvergadering in de Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat. De vergadering begint om 14.30 uur. Daarna begint de afscheidsreceptie waar iedereen welkom is. De bijeenkomst duurt tot 19.00 uur.

De gemeente heeft een Facebook-pagina aangemaakt in het kader van het vertrek van Verhulst. Op www.goes.nl/whatgoeson kan iedereen berichten, foto’s en filmpjes plaatsen om Verhulst te bedanken.