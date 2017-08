Van Egmond officieel nieuwe burgemeester Reimerswaal

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, benoemde Van Egmond dinsdag.

De gemeenteraad droeg haar voor de vakantie voor als opvolger van Jan Huisman. Ze begint op 21 september. Er is dan een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis in Kruiningen.

Van Egmond is afkomstig uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Daar is ze ruim zeven jaar wethouder geweest. Daarvoor werkte ze zeven jaar als adviseur onderwijs en zingeving bij de vereniging van schoolbesturen Verus in Voorburg en als docente Frans.

Momenteel is Piet Zoon waarnemend burgemeester in de gemeente Reimerswaal.