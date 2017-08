Reimerswaal onaangenaam verrast door niet baggeren Perkpolder door provincie

De eigenaren van rondvaartbedrijf De Atol uit Ossenisse hebben meerdere overtochten richting Hansweert moeten schrappen, omdat ze bij laag water niet meer kunnen vertrekken of aanmeren in de haven van Perkpolder. Het heeft hen naar eigen zeggen veel inkomsten gescheeld.

De provincie zou hebben beloofd de haven voor het begin van dit seizoen uit te baggeren, maar heeft dat niet gedaan. De kosten zouden niet in verhouding staan tot de baten.

Bovendien heeft ze haar aandeel in de ontwikkeling van Perkpolder, het project Hulst aan Zee, onlangs overgedragen aan de gemeente Hulst. De gemeente is nu alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het havengebied. "Je kunt je afvragen of je moet varen bij laag water, maar we zijn in gesprek over een oplossing", aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

Verbinding

De gemeente Reimerswaal heeft zich aangesloten bij de eerdere bezwaren van de eigenaren en Hulst tegen de provincie. "De toeristische verbinding staat hierdoor op de tocht", zegt wethouder Izak Vogelaar. "De pontjes worden door de provincie in de markt gezet als een toeristische voorziening. Deze schipper wil zijn werk doen, maar kan dat niet, omdat er niet is gebaggerd. We zijn door dat besluit onaangenaam verrast."

Zowel Reimerswaal als Hulst subsidiëren het pontje tussen Perkpolder en Hansweert. Reimerswaal geeft het rondvaartbedrijf ook dit jaar vijfduizend euro subsidie voor de toeristische voorziening waarvan vooral fietsers gebruik maken. Hulst heeft eenzelfde bedrag gegeven.

In Reimerswaal vaart nog een pontje, tussen Yerseke en Gorishoek. Met de exploitant daarvan heeft Reimerswaal de afspraak dat ze driehonderd kaarten koopt, die ze vervolgens gratis aan inwoners geeft.