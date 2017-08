Politie rolt inbrekersbende Noord- en Zuid-Beveland op

De groep heeft een gevarieerd aanbod aan spullen tijdens de inbraken en diefstallen buit gemaakt, waaronder rubberen boten, crossmotoren en elektrische fietsen. Dit maakt de politie dinsdag bekend.

Ook worden zij door de politie verantwoordelijk gehouden voor de diefstal van een bronzen beeld aan de Reigerlaan in Kamperland.

De politie kreeg de groep in het oog na een snelkraak in Heinkenszand in maart. Bij deze snelkraak was een auto betrokken die dezelfde nacht ook was gebruikt bij een andere snelkraak op een Chinees restaurant in Vlissingen.

Samenstellingen

Agenten hebben de auto later teruggevonden en in beslag genomen. Dit spoor leidde naar twee verdachten die op 21 juni zijn aangehouden. De zeven andere mannen zijn later in het onderzoek aangehouden.

De mannen komen uit verschillende plaatsen: Heinkenszand, ‘s-Heerenhoek, ’s-Heer Arendskerke, Goes, Schore, Arnemuiden, Vlissingen en het Limburgse Witthem. Ze gingen telkens in wisselende samenstellingen op pad.