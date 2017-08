Aantal ww-uitkeringen in Zeeland blijft dalen

Ten opzichte van juni van dit jaar werden er in juli 253 minder uitkeringen overgemaakt aan Zeeuwen zonder werk. Het komt neer op 3,7 procent. Dat zegt het UWV in haar maandelijkse nieuwsflits.

Ten opzichte van een jaar geleden is de daling 15,2 procent. Landelijk gezien daalde het aantal ww-uitkeringen in de afgelopen twaalf maanden met 16 procent.

Beroepsbevolking

Er waren eind juli in Zeeland iets meer dan 6500 mensen die een ww-uitkering ontvingen. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Landelijk is dat getal 4,1 procent.

Het UWV zegt dat een groot deel van de nieuwe banen is te vinden in de horeca. "De afgelopen twee jaar nam het aantal banen met 3,8 procent toe. Het totaal aantal banen in Zeeland groeide in dezelfde periode nauwelijks."

Zomer

Er zijn op dit moment 10.600 banen in de Zeeuwse horeca. Het is een gemiddeld cijfer voor het hele jaar, want in de zomermaanden is het aantal werkplekken vele malen groter. Het werkbedrijf ziet dat terug in het aantal ww-uitkeringen. In het voorjaar en voor de zomer zijn er heel weinig uitkeringen in deze sector. De piek zit ‘m juist in de wintermaanden.

Ter illustratie: tussen januari en juli van dit jaar nam het aantal ww-uitkeringen in de horeca met 46 procent af. De gemiddelde daling voor alle sectoren in deze periode was 17 procent. Volgens het UWV is de sector groot in Zeeland in vergelijking met de rest van Nederland.