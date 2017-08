Zestien teams strijden om Borsele Sloepoort Cup

Het is de 31e editie van het voorbereidingstoernooi. Zestien Zeeuwse voetbalclubs nemen het tegen elkaar op. "De velden liggen er weer bij als biljartlakens", belooft Peter de Vos van de organisatie. "Daar staan we ook om bekend."

De deelnemende teams komen uit de in de tweede tot en met vierde klasse van het Zeeuwse zaterdag- en zondagvoetbal.

Superpoule

Hoewel Zeeuwse topploegen als GOES, Kloetinge en Vlissingen al in een vroeg stadium hadden gezegd mee te doen is er dit jaar geen superpoule met de sterkste teams van Zeeland. Een toezegging van Hoek liet lang op zich wachten en teams uit West-Brabant en jeugdafdelingen van betaald voetbalorganisaties konden of wilden niet naar Nieuwdorp komen.

Aantrekkelijk

Toen Vlissingen zich ook nog kwalificeerde voor de landelijke beker, waarvoor ze dit en volgend weekend moet spelen, zette de commissie een streep door de superpoule. “We hebben besloten ons te richten op deze zestien teams. We hebben nu een aantrekkelijk en gevarieerd deelnemersveld. Er was veel animo voor het toernooi. We hebben zelfs drie teams moeten afzeggen, omdat het vol was.”

Vier poules

De zestien deelnemers zijn verdeeld over vier poules.

Zaterdag spelen De Patrijzen, DwO’15, GPC Vlissingen en De Meeuwen in poule A tegen elkaar en Nieuwland, Krabbendijke, een club die voor het eerste mee doet, Walcheren en Nieuwdorp in poule B. Maandag moeten de zaterdagtak van VC Vlissingen, Dauwendaele, Oostkapelle en Terneuzen aan de bak en woensdag is het de beurt aan WHS, Yerseke, RCS en Zeeland Sport.

De vier finalepoules (waarin de nummers één, twee, drie en vier het tegen elkaar opnemen) worden vrijdagavond en zaterdag afgewerkt.

Het programma is te vinden op www.svnieuwdorp.nl.