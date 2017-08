DwO’15 heeft na één belronde 70 nieuwe vrijwilligers

Waar andere clubs en organisaties schreeuwen om mensen die de handen uit de mouwen willen steken, zwemt DwO'15 na de belronde in de vrijwilligers.

De nieuwelingen komen bovenop de 125 vrijwilligers die de club uit Driewegen en Ovezande al heeft. "Natuurlijk zijn het niet allemaal mensen die elke week drie of vier keer meehelpen, maar dat vragen we ook niet van ze", zegt secretaris Antoinnet van Zoelen van DwO’15. "Het is een begin. Ik heb de hoop dat als ze eenmaal iets willen doen ze vanzelf meer gaan doen."

Besturen

Verenigingsondersteuner Chris Bras van de gemeente heeft een grote rol gespeeld in de wervingsactie. Nadat het stof van de fusie van SVD en Volharding in 2015 was neergedaald, vond het bestuur dat het tijd was om nieuwe vrijwilligers te werven.

Bras raadde de bestuursleden aan de door Bevelandse gemeenten gratis aangeboden cursus 'Besturen met een visie' te volgen. Daarna stelden de bestuursleden in samenwerking met Bras een plan op.

Bellen

Een aantal vrijwilligers bracht in kaart waaraan de club behoefte heeft, wat (de ouders van) leden kunnen en belde ze allemaal op. Of ze wat wilden en zouden kunnen doen voor de club? "We zagen er van tevoren best tegenop, maar we hadden ontzettend leuke gesprekken. Heel veel mensen hadden onze aankondiging al gelezen en erover nagedacht."

Kopiëren

Bras weet niet of het succesverhaal van DwO'15 kan worden gekopieerd door andere clubs in Borsele. "We proberen per club te kijken waaraan behoefte is. Als het een tekort aan vrijwilligers is, dan kunnen we kijken of we dit plan kunnen uitvoeren, maar het is niet één-op-één te kopiëren."