Dit was het nieuws van afgelopen week in Beveland

Knallen overvliegende F16's leiden tot onrust in Zeeland

Twee F-16's hebben maandagavond in Zeeland voor enige onrust gezorgd. Tientallen mensen belden 112 nadat harde knallen in de provincie waren te horen.

Het betrof twee F-16's die vanuit vliegbasis Volkel waren opgestegen voor een noodinzet.

Zeeuwen geven minste geld uit aan buitenlandse vakantie

Inwoners van de provincie Zeeland gaven vorig jaar landelijk gezien het minste geld uit aan een vakantie in het buitenland. De gemiddelde uitgave per Zeeuw is 697 euro per vakantie, schrijft dataplatform Localfocus op basis van cijfers van het CBS.

In Noord-Holland werd het meeste geld uitgegeven, namelijk gemiddeld 902 euro per vakantie.

Goes krijgt inloophuis voor jongeren met zorgen

Jongeren met bijvoorbeeld relatieproblemen, depressieve gedachten, onzekere gevoelens of stress kunnen vanaf het najaar anoniem binnenlopen bij een speciaal inloophuis in de Goese binnenstad.

Ze kunnen hun hart luchten en hulp vragen zonder dat ze hiervoor hoeven te betalen of een verwijzing nodig hebben.

Hittestress in Zeeland op zelfde niveau als in grote steden

In Zeeland hebben bewoners op dezelfde manier last van hittestress als in grote steden zoals Rotterdam.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie en Waterschap Scheldestromen momenteel wordt uitgevoerd.

Bijna helft inwoners Goes woont en werkt in zelfde gemeente

Inwoners van de gemeente Goes moesten in 2015 gemiddeld 30,1 kilometer naar hun werk reizen. Dat ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer.

Uit de cijfers blijkt verder dat bijna de helft van de inwoners van Goes in de gemeente zelf werkt: 47,6 procent van de inwoners werkt en woont in dezelfde gemeente.

Gewonde bij kop-staartbotsing op A58 bij Kapelle

Drie auto’s zijn vrijdag betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing op de A58 bij Kapelle. De 63-jarige bestuurder van een bestelbus moest zich met nekklachten laten behandelen in het ziekenhuis.

De bestuurder van de bestelbus werd naar het ziekenhuis gebracht maar kon na controle weer naar huis.