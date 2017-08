Mosseldag Yerseke zet in op belevening

Verse mosselen eten is één van de meest populaire programmaonderdelen van de Mosseldag.

Omdat mensen het steeds boeiender vinden om te weten waar hun voedsel vandaan komt en wat er allemaal gebeurt voordat het op hun bord belandt, biedt de organisatie van de Mosseldag, Stichting Mosseldag Yerseke, bezoekers een indrukwekkende kijk in de wereld van de visserij.

Aan de Ankerweg bij de Koningin Julianahaven, op loopafstand van het centrum, verrijst de Mosselwereld met de Seafood & More Experience. Hier zijn vele informatiestands en demonstraties te vinden, van mensen uit de mossel- en oesterwereld die met passie vertellen over hun werk.

Zo ontdekken bezoekers hoe schaal- en schelpdieren van klein zaadje op het bord komen. “We breiden de Mosselwereld uit met de Seafood & More Experience”, vertelt Rob de Waard van Stichting Mosseldag Yerseke.

“Hier kunnen mensen allerlei schaal- en schelpdieren proeven, maar ook zeegroente. Zo is zeewier enorm in opkomst. Er worden vele soorten eetbare wieren getoond.”

Mosselveiling

Over vis en duurzame visserij geeft Marine Stewardship Council (MSC) meer informatie. Dit is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet voor duurzame visserij om het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen.

Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen gezond houden, zodat de volgende generaties ook van vis kunnen genieten.

Nieuw is ook dat de Nederlandse Mosselveiling open is voor belangstellenden die willen meemaken hoe de handel in zijn werk gaat. Bij de veiling verloot de organisatie ook mosselpannen onder de bezoekers van de mosseldag.

Rondvaarten

Even verderop in de Yersekse havens liggen historische schepen klaar om bezoekers mee te nemen voor een tocht op de Oosterschelde. Wie wil bekijken hoe zeevruchten ontwikkelen van zaadje tot delicatesse op het bord, kan meevaren op een historische oesterkotter naar een oesterbank in de Oosterschelde.

Op de goed onderhouden hoogaarzen en platbodems van stichting Behoud Hoogaars, dezelfde schepen als waarmee de vissers vroeger uitvoeren, ervaren de bezoekers het werken op zee.

De Mosseldag begint om 10.00 uur en gaat door tot het einde van de avond. Dan staat als afsluiting een vuurwerkshow op het programma. De dag trekt mensen van zelfs buiten Nederland.

De braderie, kermis, vlootschouw, demonstraties van oude ambachten en het dweilbandfestival zijn slechts een kleine greep uit het programma, dat vele leuke activiteiten biedt voor het hele gezin.