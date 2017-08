Hittestress in Zeeland op zelfde niveau als in grote steden

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie en Waterschap Scheldestromen momenteel wordt uitgevoerd.

Op vijf plekken in de gemeente Borsele, Middelburg en Vlissingen worden sinds januari gegevens verzameld over het zogenoemde thermisch comfort. Onderzoekers van de universiteit in Wageningen meten met speciale kastjes temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling en windsnelheid.

Analyse

De cijfers moeten onder meer duidelijk maken of Zeeuwen ook last (kunnen) hebben van hittestress. Dat is het geval, stellen de onderzoekers in een tussentijdse analyse.

Ook hier zijn stedelijke gebieden vooral 's nachts warm. Dit geldt ook voor de dorpskern van Heinkenszand. Groene, open wijken zoals de Eisenhowerlaan in Middelburg en Westerzicht in Vlissingen zijn 's nachts koeler dan dichtbebouwde wijken zoals het centrum in Middelburg en Scheldestraat in Vlissingen.

Atlas

De meetresultaten worden verwerkt in de landelijke klimaateffectatlas. Daarin zijn de hittekaarten voor Zeeland nu nog gebaseerd op meetgegevens uit Rotterdam. Ook moeten de gegevens helpen bij het inrichten van de openbare ruimte.

De verwachting is dat hittestress steeds meer hinder gaat veroorzaken. Volgens wetenschappers komen er in de toekomst meer hittegolven, die vooral in de stad voor overlast kunnen zorgen. Ze kunnen onder meer leiden tot extra sterfgevallen onder gevoelige groepen, slaapstoornissen vanwege de warmte en een lagere arbeidsproductiviteit.