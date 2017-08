Noord-Koreaanse schilderkunst in Goese kerk

De kunstwerken zijn afkomstig uit de collectie van verzamelaar Ronald de Groen. Hij begon eind jaren '90 samen Willem van der Bijl met het verzamelen van de bijzondere schilderijen.

Van der Bijl had als postzegelhandelaar een officieel kantoor in hoofdstad Pyongyang, zodat hij handel kon drijven. De Groen kreeg de schilderijen in bezit via een Noord-Koreaans tussenpersoon.

Hij heeft een verzameling van zo’n 3500 werken, die allemaal zijn gemaakt in opdracht van de staat. "Het is propaganda verpakt als kunst", zegt de gemeente Goes, die de tentoonstelling organiseert in het kader van het themajaar Goes-Azië. "De expositie heeft een niet mis te verstaan politiek karakter."

Verkeersregelaar

De getoonde schilderwerken zijn gemaakt in de periode tussen 1960 en 2000. De expositie 'Gelukkig in Noord-Korea. De utopie verbeeld' is te zien tot en met maandag 4 september.

Op het schilderij is een Noord-Koreaanse verkeersregelaar te zien. Het is gemaakt door Kim Ki Ha.