Atletiekevenement Goes on Track vind voor de derde keer plaats

Het evenement vindt plaats op de atletiekbaan van AV’56 op sportpark Het Schenge. Het is de derde keer dat het georganiseerd wordt.

Deelname staat niet alleen open voor de toppers, maar ook voor beginners en trimmers. De recreanten kunnen zich meten met de sterke atleten.

De drieduizend meter is dit keer het koningsnummer van het evenement. Op papier zijn Neal Bouterse en Cedric van de Putte de snelsten op deze afstand. Lars Gerritsen, die achtste was op vijf kilometer op het Nederlands kampioenschap, is één van hun grote concurrenten. Erwin Harmes uit Middelburg is één van de regionale favorieten.

Hink-stap-springen

Het onderdeel hink-stap-springen is nieuw op het programma van Goes on Track. Patricia Krolis, de Nederlandse kampioene van dit jaar, zal ook deelnemen aan Goes on Track. Ook de nummer drie van het NK is aanwezig: Maruska Eduarda. De 17-jarige Judeska Sheppard pakte de NK-titel bij de A-junioren en komt eveneens naar Goes.

Bij de mannen verschijnt de nummer drie van het NK aan de start, Tarik Tahiri.

Daarnaast staan er vrijdagavond onder meer een sprint-tweekamp en een werp-tweekamp op het programma. Ook daarvoor hebben tal van aansprekende atleten zich aangemeld.