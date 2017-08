Goes lanceert afscheidspagina voor Verhulst

Beveland Politie bekijkt mogelijk strafbare feiten in kerkconflict Kruiningen De politie onderzoekt of er een strafbaar feit is gepleegd in het conflict bij de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. Er is in deze zaak, een ruzie tussen dominee Gerrit Bredeweg en oud-diaken Henk Jansen, aangifte gedaan door de dominee.