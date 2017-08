Goes krijgt inloophuis voor jongeren met zorgen

“In Vlaanderen blijken deze inloophuizen een belangrijke bijdrage te leveren aan het vroegtijdig helpen van jongeren en het terugdringen van wachtlijsten binnen de jeugd-GGZ”, vertelt de Reimerswaalse wethouder Hans de Kunder.

Het is de bedoeling dat er na de vakantie, als proef van een jaar, een Bevelands inloophuis opent in de Goese binnenstad, dichtbij de scholen voor voortgezet onderwijs.

TEJO biedt laagdrempelige, indicatievrije, therapeutische ondersteuning. Het gaat om jongens en meiden in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar, omdat de Nederlandse wet niet toestaat om zonder toestemming van ouders een hulpverleningsgesprek te hebben met kinderen jonger dan twaalf jaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn.

In België mag dat wel. “Uit statistieken blijkt dat juist bij de doelgroep van twaalf tot twintig jaar de vraag om jeugdhulp of zorg fors is, tot wel tachtig procent van het totaal aantal aanvragen.”

Traumaverwerking

In de inloophuizen werken professionele zorgverleners, zoals psychologen en pedagogen, op vrijwillige basis en bieden de jongere onmiddellijk – binnen maximaal een week – hulp.

De jongere kan binnenlopen met vragen over bijvoorbeeld traumaverwerking, angstklachten, persoonlijkheidsgroei, agressiebeheersing of het verwerken van een (v)echtscheiding.



De zorgverleners luisteren naar de jongeren en proberen hen via individuele therapeutische begeleiding van maximaal tien sessies, groepstherapie of een pedagogisch programma verder te helpen. Als het nodig is, schakelt de TEJO-professional zwaardere zorg in.

De proef met het inloophuis wordt na een jaar geëvalueerd. “We willen proberen zorg zoveel mogelijk aan de voorkant, preventief, te bieden om de noodzaak voor het verlenen van complexere, duurdere zorg te voorkomen”, legt De Kunder uit.

“Soms kan een kort gesprekje iemand al de juiste richting op helpen. Als de proef slaagt en jongeren sneller worden geholpen en zorgkosten lager worden, dan komt er wellicht ook een inloophuis in Reimerswaal. Want we hebben in Krabbendijke natuurlijk ook een school voor voortgezet onderwijs.”