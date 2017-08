Italië pakt twee Bulgaren op voor doodslag in Rilland

De derde verdachte, een 21-jarige vrouw, is in juni in Bulgarije opgepakt.

Volgens Italiaanse media worden de twee mannen onder andere verdacht van moord, roofovervallen en drugscriminaliteit. In juli kwamen de verdachten aan in Perugia. Vanuit hier trokken ze verder naar Napels, waar ze zijn gearresteerd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) worden de mannen verdacht van het doden van Van Schaik, wiens lichaam in maart van dit jaar werd aangetroffen in zijn woning in Rilland. De man bleek zo ernstig te zijn mishandeld, dat hij was overleden aan zijn verwondingen.

Hennep

In zijn woning troffen agenten ook een hennepkwekerij met ruim 120 planten aan. "Het onderzoek is nog in volle gang, maar alles wijst er nu op dat het de daders om de hennep te doen was", laat het OM weten.

Nederland heeft Italië verzocht om de uitlevering van de verdachten. "Wanneer deze zal plaatsvinden hangt mede af van de vraag of de verdachten in zullen stemmen met hun overlevering of niet", aldus het OM.

De Bulgaarse vrouw is vorige maand uitgeleverd aan Nederland. De rechtszaak tegen haar begint op 17 oktober.