Programma: Jumpin' de Weel in Nisse dinsdag van start

Jumpin' de Weel is een initiatief van paardensportvereniging De Weelruiters en trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Zuid-Beveland.

Naast wedstrijden voor zowel beginnende amateurs als de internationale subtop worden er tal van aanvullende activiteiten georganiseerd. Er is een streekmarkt en kinderboerderij en er worden diverse demonstraties en shows gegeven.

Anders dan voorgaande jaren is het programma niet verspreid over acht dagen in twee weken maar over zes dagen in één week. Volgens Joke Schipper heeft dit te maken met organisatorische en praktische overwegingen.

"Voorheen moesten we veel faciliteiten twee weken huren. Nu proberen we alles in één week te doen, zodat het ook minder belastend is voor onze ruim driehonderd vrijwilligers. Het worden goedgevulde, lange dagen aangezien het aantal starts vrijwel gelijk blijft."

Kwaliteit

Wat Schipper betreft hoeft het evenement niet verder te groeien. "We hebben altijd gezegd dat we kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit. Ook dit jaar willen we weer een zo goed mogelijk event neerzetten. We verwachten zo’n tienduizend bezoekers en hebben zo’n vijfhonderd deelnemers."

Nieuw dit jaar is dat er nog meer aandacht is voor het bijprogramma. "We proberen het ook voor de jeugd zo interessant mogelijk te maken. Er zijn allerlei leuke attracties en activiteiten, zoals een zeskamp, spooktocht en vlotten bouwen. Voor veel deelnemers is Jumpin’ de Weel een stukje vakantie en ze blijven hier kamperen. We willen voor hen iets extra’s doen."

Zuid-Nederland Cup

De editie van 2017 begint dinsdag. Woensdag gaat Jumpin’ de Weel van start met de dressuur voor de pony’s in de klasse B t/m M2 en ’s middags beginnen de springrubrieken.



Donderdag staan er voor de pony’s en paarden springrubrieken gepland en ’s avonds kunnen deelnemers en publiek hun muzikale zangkwaliteiten tentoonspreiden tijdens de karaokeavond.



Vrijdag wordt er opnieuw gesprongen en staat de altijd spectaculaire Zuid-Nederland Cup op het programma. Zaterdag wordt, naast de diverse springrubrieken, de spannende Sixbars rubriek verreden, waarbij de zes opeenvolgende hindernissen steeds hoger worden.

Finales

Schipper vertelt dat zaterdag het meeste gebeurt. "Dat is echt de dag voor het grote publiek. Het is heel leuk als gezinsuitje; niet alleen liefhebbers van de paardensport kunnen zich prima vermaken die dag. We proberen elk jaar te vernieuwen. Zo zijn er dit jaar voor het eerst springkussens en kermisattracties en een knutselhoek."



Vertrouwde onderdelen zijn de streekmarkt, kinderboerderij, wedstrijd ringsteken, demonstraties door de hoefsmid en oogstdemonstraties, het vliegend tapijt, schminken en de paardencarrousel. 's Avonds is er een groot feest in de tent.



Zondag worden de finales verreden, waarmee de zestiende editie van Jumpin' de Weel wordt afgesloten.