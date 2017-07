Overzicht: Het programma van Dancetour Goes

Beveland ChristenUnie stelt vragen over parkeerterrein Yerseke De Reimerswaalse ChristenUnie-gemeenteraadsfractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het nieuwe parkeerterrein aan de Molenpolder in Yerseke een betaalde voorziening wordt. De partij is tegen de invoering van betaald parkeren in het dorp.