Dit meldt de politie donderdag.

De man reed met ongeveer 40 kilometer per uur in een groep van twintig andere wielrenners richting België. Het slachtoffer raakte uit balans, sloeg over de kop en belandde hard op de weg.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om de man te stabiliseren en over te brengen naar het Erasmus MC in Rotterdam. Het is onbekend hoe het nu met de man gaat.