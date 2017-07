CDA wil dagbesteding voor Nisse behouden

In schriftelijke vragen aan het college wil CDA-fractievoorzitter Marga van de Plasse-Nagelkerke weten of er al andere zorgaanbieders benaderd zijn met de vraag of zij kans zien om in Nisse dagopvang te organiseren. ‘Daarmee blijft er een stukje leefbaarheid voor Nisse behouden’, stelt Van de Plasse-Nagelkerke in haar vragen.

Ze hoopt dat b&w willen bemiddelen hierin.

Zorgorganisatie Gors voegt Jikkemiene samen met Kadoshop-Lunchroom Nummer 9 in de binnenstad in Goes. ‘Het voortbestaan van Jikkemiene in Nisse is al jaren onzeker’, schrijft Gors op haar website. ‘Het aantal cliënten dat dagbesteding volgt bij Jikkemiene is beperkt.’

Volgens Gors zijn er in de warmere maanden voldoende klanten, maar is dit aantal in de andere maanden nihil. Door de relatief geringe belangstelling van cliënten voor Jikkemiene en de sterk seizoensafhankelijke omzet ziet de zorgorganisatie zich genoodzaakt de voorziening te verhuizen naar Goes.

Enthousiast



Voor Nummer 9 in Goes is volgens Gors juist veel belangstelling, van zowel cliënten als klanten. 'Door beide locaties samen te voegen, verwachten wij een onderlinge versterking en behoud van activiteiten. De cliënten van beide locaties zijn al enige tijd op de hoogte van de plannen en enthousiast om de verandering in te zetten.’



Wanneer Jikkemiene de deuren sluit is niet duidelijk. Het pand van Nummer 9 moet eerst worden verbouwd.

CDA Borsele vraagt b&w of zij door Gors op de hoogte zijn gehouden over de problemen van Jikkemiene. ‘Is er samen gekeken of Jikkemiene voor Nisse behouden zou kunnen blijven?’ Gors laat weten de afgelopen jaren tevergeefs met lokale partijen gezocht te hebben naar een andere oplossing dan verhuizing.



Met de sluiting van Jikkemiene verliest Nisse meer dan een dagbestedingsvoorziening alleen, vindt het CDA Borsele. ‘De leefbaarheid is in het geding’, schrijft de fractievoorzitter. ‘Jikkemiene is ook een bakkerij, theetuin met terras en bovendien een toeristische trekpleister in ons landschap.’