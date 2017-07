Interview: Herman Klitsie vereerd met waarnemerschap in Goes

"Goes doet het goed en is een dynamische gemeente", vertelt Klitsie waarom hij ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd enthousiast ja zei tegen de klus. "Het is een mooie gemeente om mijn carrière te beëindigen."

Commissaris van de koning in Zeeland Han Polman heeft Herman Klitsie uit Oss benoemd als waarnemer. Klitsie is lid van de PvdA en was eerder onder meer burgemeester in Woensdrecht en Oss. Sinds 2012 vervulde Klitsie verschillende opdrachten als adviseur in het openbaar bestuur.

Na tien jaar burgemeesterschap in Oss besloot de 64-jarige Klitsie niet voor herbenoeming te gaan. "Ik vond dat ik op een hoogtepunt in mijn carrière zat en wilde plaatsmaken voor een opvolger en met vervroegd pensioen gaan", vertelt hij.

Stilgezeten heeft hij sindsdien allerminst. "Een paar maanden later werd ik gevraagd als waarnemend burgemeester in Rijswijk. Dat heeft een jaar geduurd en toen dacht ik echt met pensioen te gaan", zegt hij.

Samenwerken

Maar adviesopdrachten, zoals voor de politie, bleven zijn agenda vullen. "Dat waren leuke opdrachten, onder meer op het gebied van samenwerkingen." Daarmee heeft Klitsie veel ervaring, bijvoorbeeld omdat hij als burgemeester verschillende gemeentelijke herindelingen begeleidde. Samenwerken gaat Klitsie ook in Zeeland.

"Goes heeft een vooraanstaande positie voor de samenwerking in Zeeland. Het is mijn taak om die betrekkingen goed te houden. Er wordt van mij verwacht dat ik Goes op de kaart houd en de verkiezingen ordentelijk laat verlopen. Met samenwerken en verbinden heb ik veel ervaring en dat doe ik ook graag."

Appartement

Klitsie houdt zijn huis in Oss, maar zoekt ook een appartement in Goes. "Het is de bedoeling dat mijn vrouw Willemien en ik, zeker doordeweeks, veel in Goes te vinden zijn." Uit zijn tijd als burgemeester van Woensdrecht kent hij Goes en omgeving al.

"Er was veel contact tussen de gemeenten en die verhoudingen waren goed." Klitsie kwam ook regelmatig in Goes. "Mijn vrouw en ik gingen er graag een hapje eten en onze puberende dochters gingen er uit. Dus we kennen Goes."

Vitaal

Toen de Ossenaar werd gepolst voor het waarnemerschap was hij dan ook meteen geïnteresseerd. "Ik vind het eervol dat ik gevraagd ben. Goes is een mooie en stabiele gemeente en dat moet zo blijven."

Daarvoor zet Klitsie zich graag in, bijvoorbeeld door de bestuurlijke processen in het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad soepel te laten verlopen.



"Ik heb een mooie tuin en golf graag, maar andere dingen erbij blijven doen, houd je vitaal. Dat is ook de aard van het beestje. Ik ben heel enthousiast over het waarnemen in Goes en dat heb ik kennelijk kunnen overbrengen op commissaris Polman."

Gemeenteraadsverkiezingen

René Verhulst verruilt zijn burgemeesterspost in Goes per 8 september voor die van de gemeente Ede. De datum voor Klitsies installatie als waarnemer maakt de provincie Zeeland nog bekend.

"Zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 overlegt de commissaris van de koning met de fractievoorzitters en wethouders en adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de openstelling van de vacature voor burgemeester", aldus de provincie Zeeland.