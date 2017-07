Interview organisator Funfest: 'Deze editie is meer doordacht'

"Groter is het niet, maar we zijn organisatorisch wel gegroeid en visueel is alles veel meer doordacht", zegt Barre Verkerke, de grote motor achter het evenement. Funfest Outdoor is een combinatie van muziek, theater en kunst.

De derde editie van Funfest Outdoor, een stap die Barre Verkerke en zijn team van tientallen vrijwilligers in 2015 na tal van indooredities in ’t Beest zetten, is visueel een spektakel.

In lijn met het themajaar Goes-Azië staat op de Kunstwei alles in het teken van het continent. "Voorheen stonden er losse decorstukken op het terrein, maar nu bouwen we echt alles zelf. De mainstage is van bamboe gemaakt en de dj-stage is een schip met een enorme draak op de kop. Het ziet er echt mooi uit."

Daarnaast vond Verkerke dat op Funfest goes Asia een karaokebar niet mocht ontbreken. "Ik heb hem tijdens het Goes-Aziëjaar nog niet gezien", zegt hij. Een geisha is gastvrouw van de tent waar iedereen mee kan zingen met klassiekers uit de popgeschiedenis.

Muziek

Naast de karaokebar en dj-stage met onder anderen Strakko en Bramski, Janick Megroot en Electroniek is er zaterdag natuurlijk ook veel livemuziek.

Zo staan op het hoofdpodium Roots Rising, Beatbusters, Casa de la Meerte, The Super Nintendos en de Prodigy-achtige afsluiter Chaos Club. "Pop heb je genoeg. Wij hebben altijd net iets andere muziek, het liefste met gitaren en toeters. Daar houd ik zelf ontzettend van. Ik wil het wel zo breed mogelijk houden."

De muziek is belangrijk voor het slagen van Funfest, zegt Verkerke. "Er heerst altijd een apart sfeertje. Mensen kunnen even ontsnappen aan de werkelijkheid, zo lijkt het. Het festival duurt twaalf uur en heeft een lang piekmoment. Vorig jaar was iedereen om vijf uur al uitzinnig. Iedereen is dan één. Dat is precies wat ik wil."

Sfeer

De bedenker en gangmaker van het festival wil die sfeer nooit kwijtraken. "Ik wil vooral groeien in kwaliteit, niet per se in bezoekersaantallen of qua festivalterrein. Ik wil die energie bewaren op één plek, zo’n sfeer dat niemand ooit weg wil."

Funfest Outdoor vindt zaterdag plaats van 12.00 uur tot middernacht op de Kunstwei in Wolphaartsdijk. Kaarten zijn te koop via de website. Vanaf het treinstation in Goes rijdt er op diverse tijden een pendelbus naar het festivalterrein.