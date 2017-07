Politie waarschuwt voor diefstal fietsendragers

Beveland Bijna twee miljoen subsidie voor Zeeuwse bedrijventerreinen Via het Fonds Impuls Bedrijventerreinen stelt de provincie Zeeland geld beschikbaar voor de ontwikkeling en verbetering van bedrijventerreinen. Deze subsidieregeling levert de gemeente Goes 1.000.000 euro op voor bedrijventerrein Ketelhaven in Goes en de gemeente Veere vier ton voor bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke.