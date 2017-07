Kapelse zeebiologe met dochter naar Spitsbergen

Onderzoeksstation Ny-Ålesund op Spitsbergen is de meeste noordelijke permanent bezette nederzetting ter wereld. Wetenschappers uit de hele wereld komen er met enige regelmaat naar toe.

Martine van den Heuvel-Greve is zeebiologe, werkt voor Wageningen Marine Research in Yerseke en doet onderzoek naar effecten van (olie)vervuiling op het leven in de zee.

“Je ziet in het gebied steeds meer scheepvaart, meer visserij, meer gebieden die worden onderzocht voor olieboringen. Als je wilt weten welke effecten dat veroorzaakt en hoe je dat kunt verminderen, heb je kennis nodig en moet je naar het gebied toe”, zegt de Kapelse.

Zelf reist ze sinds 2012 ongeveer één keer per jaar naar Spitsbergen, waar ze monsters neemt op land en in zee en daar onderzoek naar doet in het laboratorium.

IJsberen

Op de eilandengroep in de Noordelijke IJszee ziet ze met eigen ogen wat klimaatverandering doet. “Voor 2012 kon je bijna elke winter van de ene naar de andere kant van het fjord lopen, omdat het met ijs was bedekt. Ik heb dat nog geen enkele keer gezien.”

Een ander gevolg van het warmere weer is dat onderzoekers steeds vaker ijsberen zien bij het station. Ze zijn op zoek naar voedsel. “Ik hoop er echt een te zien”, zegt Mare van den Heuvel. “En poolvosjes.” Ze wil al jaren mee naar Spitsbergen, maar niet iedereen kan zomaar in het onderzoeksstation komen. Na veel geregel lukte het voor Mare.



Martine betaalt de reis van haar dochter zelf, maar Mare moet er ook wat voor doen in Spitsbergen. Ze doet verslag op een blog, maakt foto’s en assisteert bij het veldwerk van haar moeder. Ook gaat ze in het gebied onderzoek doen naar vlokreeftjes.

Geweer

In Spitsbergen helpt Mare overdag haar moeder bij het veldwerk, ‘s avonds zal ze vooral werken aan haar weblog.

Tijd voor een wandeling in de ongerepte, schitterende omgeving van het dorp is er ook. “Maar rondom het station is een lijn gespannen. Zodra je daarbuiten komt moet je, ter bescherming tegen ijsbergen, een geweer bij je hebben, waarvoor je eerst een speciale cursus moet hebben gevolgd.”

Net als Mare kijkt Martine uit naar de twee weken in Spitsbergen. “Voor mij is het goed dat ze meegaat”, lacht ze, kijkend naar Mare. “Als ik er alleen ben werk ik hele dagen. Het is er nu 24 uur per dag licht en dan moet je er echt toe zetten om te gaan slapen. Dat vind ik moeilijk. Nu zal het anders zijn.”