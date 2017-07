Gemeente Reimerswaal neemt extra maatregelen jaarwisseling

Om excessen tegen te gaan geldt er weer een alcoholverbod in Krabbendijke en moet er voor vreugdevuren een vergunning worden aangevraagd. "Het uitgangspunt daarbij is dat het niet mag", vertelt waarnemend burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal. "Alleen onder voorwaarden zijn er mogelijkheden."

Bij de afgelopen jaarwisseling golden er voor het eerst strengere maatregelen. Een vreugdevuur was nog maar op één plek in de gemeente toegestaan; op de kruising van de Dorpsstraat met de Johan Willem Frisostraat in Krabbendijke. Omdat de overlast in dit dorp de afgelopen jaren het grootst was, gold er in Krabbendijke ook een alcoholverbod.

Daarnaast stelde Reimerswaal vuurwerkvrije zones in bij zorgcentra.

Incidenten

Deze jaarwisseling is zonder noemenswaardige incidenten verlopen, maakte Zoon bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie bekend. Hij concludeerde dat de extra regels hun vruchten hebben afgeworpen.

"Tijdens de nieuwjaarsreceptie kwamen veel mensen naar me toe om me te bedanken voor de maatregelen, omdat het daardoor rustig was", vertelt Zoon in januari.

Stookmateriaal

De gemeente overlegt nu alweer met onder meer de politie over de komende jaarwisseling. "Er komt dezelfde politieinzet als bij de afgelopen jaarwisseling", aldus Zoon.

Vreugdevuren waarvoor Reimerswaal geen vergunning heeft verleend zijn in de hele gemeente verboden. "We gaan intensiever zoeken naar potentieel stookmateriaal rond de kernen en verwijderen dit."

Alcoholverbod

Ook stelt de gemeente weer een alcoholverbod in voor Krabbendijke. De exacte tijdstippen hiervoor worden later nog bepaald. Daarnaast stelt Reimerswaal mogelijk weer vuurwerkvrije zones in.

De gemeente gaat voor feestelijke vieringen in alle kernen. Om de inwoners hierbij te betrekken en zich medeverantwoordelijk te laten voelen spreekt ze hierover met allerlei partijen in de dorpskernen. "Er zijn nog geen concrete plannen voor feesten ingediend."

Schade

De gemeente bekijkt hoe ze de schade aan publieke eigendommen kan terugbrengen. Wellicht haalt ze kwetsbare objecten weg uit de openbare ruimte. "Ik denk dat we bijvoorbeeld papierbakken weghalen."