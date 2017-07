Beveland Medici van het ADRZ in Goes en Vlissingen gaan meedoen aan SGO-run Op zaterdag 16 september loopt personeel van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes en Vlissingen mee met de SGO-run. Dit is een estafetteloop van spoedeisende hulp naar spoedeisende hulp om geld in te zamelen voor het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGO fonds).