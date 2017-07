José van Egmond wil goed zorgen voor Reimerswalers

Naar verwachting wordt José van Egmond op 21 september officieel geïnstalleerd als burgemeester van Reimerswaal. Het wordt voor Van Egmond de eerste termijn als burgemeester.

“Doordat mensen zeiden dat het ambt van burgemeester bij mij past, ging ik daarover nadenken. Ik wil graag mijn talenten inzetten waar dat nodig is.” Over die kwaliteiten wil ze niet onbescheiden zijn, zegt ze lachend. Een burgemeester moet mensen bij elkaar brengen, vindt ze.

“Uiteindelijk gaat het altijd om mensen. Dat is het belangrijkste van het burgemeesterschap. Hoog, laag, links, rechts, ik verbind mensen graag met elkaar.”

José van Egmond is getrouwd en moeder van Arnout (17), Liselot (14) en Rozemarijn (11). Ze werd vanuit een onderwijskundige achtergrond – ze heeft Franse taal- en letterkunde gestudeerd – via de lokale politiek wethouder in de ongeveer 50.000 inwoners tellende gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Van 2006 tot 2010 was ze hier gemeenteraadslid en sinds 2010 is ze wethouder, met onder meer de portefeuilles onderwijs en economie & glastuinbouw. Tot haar wethouderschap was ze adviseur in het onderwijs. Ook stond ze voor de klas als docente Frans.

Eigenheid

Zeeuwse is Van Egmond niet, maar de provincie heeft haar altijd aangetrokken, vertelt ze.

“Ik ben wel opgegroeid aan de kust, bij Katwijk aan Zee. Het water en de ruimte in Reimerswaal spreekt me aan, en ook de cultuur van Zeeland. Zeeuwen lijken me zelfbewust. Ze dragen met onder meer de klederdracht, bolussen en babbelaars een eigenheid uit die ik mooi vind.”

Van Egmond is zich volop aan het verdiepen in Reimerswaal en Zeeland. “Toen ik de vacature zag, dacht ik, ‘Reimerswaal, waar ligt dat precies?’. De treinstations kende ik wel. Krabbendijke, Kruiningen-Yerseke…het zijn nostalgische stationnetjes.”

Etalage

Om de gemeente te ontdekken, fietste de burgemeesterskandidaat onlangs twee dagen door Reimerswaal. “De weidsheid, verschillen tussen de dorpen en het mooie bedrijfsleven is me bijgebleven.” Hiervoor wil ze zich ook inzetten.

“Ik werk graag hard en dat ga ik als burgemeester ook doen. Dat verdienen mensen. Het mooie van het openbaar bestuur vind ik het dienen van de belangen van de inwoners. Het gaat om zorgdragen voor mensen, zodat ze hier fijn wonen en werken.”

Van Egmonds blik reikt daarbij verder dan Reimerswaal. “Zo zetten we Reimerswaal goed in de etalage. Want ondernemers kijken ook over grenzen heen.”