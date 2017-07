Basisschool De Tunnel in Schore sluit met circus

“De sluiting is helaas een vaststaand feit, maar vanavond vieren we feest”, vertelde locatieleider Dinette Stelling.



“Samen met de kinderen willen we alles op een mooie manier afsluiten. Daarom kozen we voor een circus met de leerlingen in de hoofdrol.” Ze werden daarbij geholpen door goochelaar, clown én ballonartiest Evert van Asselt.

“We hebben al drie keer geoefend”, vertelde de 9-jarige Keano van Boven enthousiast, een paar uur voor de uitvoering. “Ik moet straks op een spijkerbed gaan liggen, maar toch ben ik nu nog niet echt zenuwachtig.” Volgend schooljaar gaat hij in Kapelle naar groep 6.



Duncan Shamuleau, die de rol van jongleur en dompteur heeft gekregen, is in Schore opgegroeid en blij dat hij er woont. Hij moet zijn laatste basisschooljaar ook ergens anders doorlopen.

“Ik had alles het liefste hier afgemaakt. Het is een leuke school en Schore is een gezellig dorp. Bij ons in de straat zijn er veel feestjes. Maar het is hier ook rustig, want je kunt hier zonder problemen op straat voetballen”, aldus Duncan. Keano is het met hem eens: “Op Schore wonen aardige mensen en er is veel speelruimte.”

Tijgers

Speciaal voor de voorstelling werd een heuse circustent opgebouwd op het speelveld aan de Boomweidelaan. “We krijgen ongelooflijk veel hulp van de ouders”, vertelde Stelling. “Dat is eigenlijk altijd zo geweest, op Schore is er veel betrokkenheid.”

De 33 leerlingen van De Tunnel zwermen na de zomervakantie uit over zes verschillende scholen. Ook Stelling start dan op een andere school, zij gaat naar de Moolhoek in Kapelle.

Tijdens de circusvoorstelling stalen de leerlingen de show. De jongsten, geschminkt als vervaarlijke tijgers, gaven met dompteur Duncan een spannende show ten beste, een stel clowns hield het publiek voor het lapje en een paar acrobaten haalde halsbrekende toeren uit.

Suriname

Toch waren zij niet de enigen die de piste betraden, want spreekstalmeester Van Asselt had ook nog wat in petto voor de leerkrachten en een aantal nietsvermoedende toeschouwers. Zelfs de Kapelse burgemeester Anton Stapelkamp ontkwam er niet aan, hij was een van de ‘vrijwilligers’ uit het publiek.

Aangewezen of niet, iedereen pakte zijn of haar rol sportief op tot grote hilariteit van de rest van het publiek en de kinderen van De Tunnel.

Na het circus was het zo goed als klaar voor de kinderen, maar de leerkrachten moeten nog behoorlijk wat orde op zaken stellen. De komende weken wordt het grootste gedeelte van de inventaris van de school bijvoorbeeld klaargemaakt voor transport naar Nieuw Aurora, een kleine gemeenschap in de binnenlanden van Suriname.

Het materiaal krijgt daar een tweede leven, de schoolkinderen daar kunnen het goed gebruiken. “Daardoor gaat er bijna niets naar de stort”, aldus Stelling. “En daar ben ik heel blij om.”