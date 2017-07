Gemeenteraad stemt in met bouw kerk Yerseke

De kerk wordt één van de grootste van Nederland. Het gebouw met kosterswoning, pastorie, parkeerterrein en fietsenkelder verrijst bij de Steeweg, naast natuurgebied de Yerseke Moer.

Al zo’n tien jaar is het miljoenenproject in ontwikkeling. De Gereformeerde Gemeente Yerseke had gehoopt dat de bouw inmiddels begonnen was, maar er was extra onderzoek nodig naar onder meer de verkeersafwikkeling als de kerk met tweeduizend zitplaatsen bij de Steeweg (foto) gebouw wordt.

Ook was er discussie over de locatie van de kerk. Dat leidde tot meer onderzoek naar alternatieve locaties binnen de bebouwde kom - de Steeweg ligt aan de rand van het dorp - en de mogelijkheid van uitbreiding van het huidige gebouw.

Wethouder Jaap Sinke stelde dat de huidige locatie niet genoeg ruimte biedt voor uitbreiding en dat er geen andere geschikte locatie in het dorp beschikbaar is.

Torenspits

De Gereformeerde Gemeente Yerseke heeft nu ongeveer zestienhonderd zitplaatsen in de kerk. De kerkgemeenschap telt zo’n 2400 leden en is volgens Peter de Looff van de bouwcommissie van de Gereformeerde Gemeente Yerseke groeiende. Dat komt volgens hem doordat de nieuwe generatie ook vaak in Yerseke blijft wonen.



De kerkelijke gemeente wil een traditioneel en sober uitziende kerk realiseren waarvan het middelste deel 25 meter hoog is en de torenspits 45 meter.