Overzicht: Topsporthal Omnium verandert opnieuw in speelparadijs

Tijdens deze aflevering van het Super Zomer Festival is er met een Magic Show een bijzonder extraatje voor de kids.

In het pop-up-pretpark, dat zaterdag de deuren opent, kunnen kinderen klimmen, glijden, springen en kruipen op de springkussens, glijbanen en trampolines. Ook staat er opnieuw een enorme ballenbak in de omgetoverde sporthal.

Ouders kunnen mee spelen, maar ook toekijken vanaf het terras. Het tropisch bos en het zwembad maken ook deel uit van het Super Zomer Festival.

Illusionist

Nieuw dit jaar is de Magic Show van illusionist Winfried. Hij werd bekend door zijn optreden in het televisieprogramma De nieuwe Uri Geller van SBS6. Ook verwierf hij bekendheid toen hij voor de ogen van een groot publiek de Euromast uit de skyline van Rotterdam liet verdwijnen.

Winfried is ook regelmatig in het buitenland te vinden. Hij trad onder meer al op in steden als Parijs, Monte Carlo, Berlijn, Luxemburg, Hamburg, Stuttgart, Antwerpen en in Amerika en Japan. Deze zomer staat de meerdere malen onderscheiden Nederlander elke dag minstens twee keer in Goes.

Inkomsten

Het Super Zomer Festival is opgezet om in de zomermaanden meer publiek naar het sport- en vitaliteitscentrum in Goes te trekken en zo meer inkomsten te generen.