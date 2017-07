Schets in de maak voor ‘ideale’ Hinkelingestraat Krabbendijke

Voor de vernieuwing van de Hinkelingestraat in het hart van Krabbendijke laat de gemeente in ieder geval de rioolaansluitingen vervangen. Welke werkzaamheden er verder nodig zijn, bepalen de bewoners van de Hinkelingestraat voor een belangrijk deel. Om hen naar hun mening en suggesties te vragen, gingen medewerkers van de gemeente Reimerswaal in mei langs de deuren in de Hinkelingestraat.

“Het is de eerste keer dat we zo te werk gaan”, vertelde burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal eerder al over deze ‘huisbezoeken’.

Bewoners van de Hinkelingestraat zijn via een huis-aan-huis verspreide flyer op de hoogte gebracht van de actie. Als zij niet thuis waren op het moment dat de gemeenteambtenaren langs de deuren gingen, konden zij via de gemeentelijke website hun ideeën doorgeven.

“We hebben met de actie zo’n tachtig procent van de bewoners bereikt”, liet een gemeentewoordvoerder vorige week weten. “Met de scholen en bijbehorende verkeersmoeders is er een apart gesprek geweest.”

Druk

De meest genoemde onderwerpen zijn volgens de woordvoerder te hard rijden, hoge parkeerdruk, vrachtverkeer dat zich vastrijdt in de Hinkelingestraat, veel schoolgaande kinderen die onverwachts oversteken in de drukke straat en de grote bomen in de Scoudestraat die zorgen voor overlast. De uitwerpselen van vogels die in de bomen zitten vallen op auto’s.

“We maken nu een tekening waarbij we bovengenoemde punten allemaal proberen te verwerken. Deze tekening willen we vervolgens toelichten aan de bewoners.”

Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend.